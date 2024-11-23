أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، غزل المحلة يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، غزل المحلة يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: بوليفيا تدعم جهود مصر في وقف العدوان على غزة ولبنان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: بوليفيا تدعم جهود مصر في وقف العدوان على غزة ولبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البوليفية استيراد اللحوم والدواجن وتصدير الدواء المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البوليفية استيراد اللحوم والدواجن وتصدير الدواء المصري - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آخرهم الفنانة مي عز الدين.. نجوم يغيبون عن جنازة ذويهم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آخرهم الفنانة مي عز الدين.. نجوم يغيبون عن جنازة ذويهم - أخبار كلمتك

الموت يفجع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق - أخبار كلمتك

الموت يفجع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، إيفرتون يتعادل مع برينتفورد سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، إيفرتون يتعادل مع برينتفورد سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

تغيير ملعب مباراة راية والمصرية للاتصالات في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

تغيير ملعب مباراة راية والمصرية للاتصالات في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على نوتنجهام بهدف ساكا في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على نوتنجهام بهدف ساكا في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتفقد مساكن أرض عزيز عزت بامبابة لحل أزمة تسرب المياه بالبدرومات (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتفقد مساكن أرض عزيز عزت بامبابة لحل أزمة تسرب المياه بالبدرومات (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

إسرائيل تمطر قضاء صور جنوبي لبنان بالقنابل الحارقة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إسرائيل تمطر قضاء صور جنوبي لبنان بالقنابل الحارقة - أخبار كلمتك

إسرائيل تمطر قضاء صور جنوبي لبنان بالقنابل الحارقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:07 مساءً - جددت إسرائيل اليوم السبت، قصفها محيط بلدة المنصوري في قضاء صور ج بالقنابل الحارقة.

 

إسرائيل تمطر سماء لبنان بالقنابل الحارقة   

وكانت اسرائيل قد استهدفت، أمس، عدة بلدات بالقنابل الحارقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة وأضرار جسيمة بالممتلكات.

 ووسعت إسرائيل "دائرة النار" التي رسمتها المقاتلات الحربية بقذائفها المستمرة والمتصاعدة، لتشمل مناطق جديدة في "البقاع" شرقي لبنان.

وبدأت حملة التصعيد العسكري الجديدة منذ ساعات الفجر الأولى باستهداف مدمر لحي "البسطة"، مستهدفة شخصية قيادية في "حزب الله". 

 

 غارات اسرائيلية جديدة على عدة مناطق بلبنان 

وشملت الغارات الجديدة على البقاع بلدات "حورتعلا" و"الأحمدية" و"بوداي" و"الحفير" و"شمسطار" و"سهل عدوس" و"حارة الفيكاني" في البقاع الأوسط، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت مصادر إن غارة استهدفت منطقة قريبة من موقع الغارة الأولى في بلدة "شمسطار" في البقاع، بينما كانت فرق الإنقاذ تعمل على إسعاف المدنيين المتضررين من الغارة السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

جيش الاحتلال: إسرائيليون لاحقوا قائد القيادة المركزية آفي بلوت وضباطا آخرين ووجهوا لهم عبارات مسيئة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق