دعوات لإقالة السفير الأسترالي في واشنطن بعد انتقاده ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:00 مساءً - ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن عددا من المسؤولين في أستراليا يطالبون بإقالة سفير البلاد في الولايات المتحدة كيفن رود بسبب انتقاده الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عبر منصة "X".

مطالب باقالة السفير الاسترالي فى واشنطن

وقالت الصحيفة إن منشورات السفير السابقة والتي حذفها مباشرة بعد فوز ترامب أثارت مخاوف لدى بعض المسؤولين في أستراليا على العلاقات بين البلدين كما انها أثارت شكوكا على قدرة عمل السفير مع إدارة ترامب.

ويرى بعض المسؤولين الأستراليين أن رود يجب أن يستقيل من منصبه من أجل المصلحة الوطنية للبلاد.

سفير استراليا يهاجم ترامب

وكان سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود قد حذف تعليقاته السلبية عن ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي بعد فوز الأخير في الانتخابات.

وجاء في بيان نشر على موقع رود حينها: "احتراما لمنصب رئيس الولايات المتحدة وبعد انتخاب الرئيس ترامب، قام السفير رود بحذف هذه التعليقات القديمة من موقعه الشخصي وشبكات التواصل الاجتماعي".

من جهتها قالت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" إن رود وصف بأنه خائن للغرب والرئيس الأكثر تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة.

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