وزير الأمن الإسرائيلي: استمرار إطلاق النار بلبنان حتى تحقيق أهداف الحرب ونزع سلاح حزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:28 مساءً - صرح وزير الأمن الإسرائيلي اليوم بأن العمليات العسكرية الجارية في لبنان ستستمر حتى تحقيق ما وصفه بـ"أهداف الحرب"، والتي تشمل نزع سلاح حزب الله وإبعاده إلى ما وراء نهر الليطاني، لضمان عدم تهديده للمناطق الحدودية الشمالية لإسرائيل.

جاء هذا التصريح في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الجانبين، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار وسقوط عدد من الضحايا.

تهديد متزايد من إيران

وأفاد وزير الأمن الإسرائيلي بأن المنشآت النووية الإيرانية أصبحت أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية تولي أولوية قصوى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأكد الوزير أن إسرائيل تتابع عن كثب التحركات الإيرانية في المنطقة، وتدرس الخيارات العسكرية المتاحة للحد من تطور القدرات النووية الإيرانية.

استمرار العمليات العسكرية وعدم قبول وقف إطلاق النار

وحول إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، شدد الوزير على أن إسرائيل لن توافق على أي هدنة حتى تُحقق جميع أهدافها الأمنية.

وأوضح أن العمليات العسكرية الحالية تستهدف إضعاف البنية التحتية لحزب الله وتقليص قدراته على تهديد الأمن الإسرائيلي في المستقبل.

وأشار إلى أن بلاده مستعدة لتوسيع نطاق العمليات في لبنان، بما في ذلك احتمال توغل القوات الإسرائيلية واحتلال مناطق إضافية إذا استدعى الأمر.

التصعيد على الاستقرار الإقليمي

تأتي هذه التصريحات في ظل قلق دولي متزايد من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، حيث حذرت عدة دول من تداعيات هذا التصعيد على الاستقرار الإقليمي.

كما دعت بعض الأطراف الدولية إلى ضبط النفس وفتح قنوات للحوار، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تؤكد استمرارها في سياستها الدفاعية والهجومية حتى تحقيق الأهداف المعلنة، مما ينبئ بمزيد من التوتر في الأيام المقبلة.

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