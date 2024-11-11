وزير الخارجية السعودي: مهمتنا الأولى هي وقف الحرب في غزة ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:28 مساءً - الإثنين 11/نوفمبر/2024 - 08:18 م 11/11/2024 8:18:58 PM

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الإثنين، إن "مهمتنا الأولى هي وقف الحرب في غزة"، داعيا إلى "عدم التغاضي عن الجرائم الإسرائيلية".

وذكر الأمير فيصل بن فرحان، خلال تقديم البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض أن "مهمتنا الأولى هي وقف الحرب في غزة وعدم التغاضي عن الجرائم الإسرائيلية مشيرا إلى أن هناك تقاعس من المجتمع الدولي ويجب التحرك بشكل قوي لوقف الحرب في غزة الموقف العربي والإسلامي الموحد يساعد في الوصول لحلول لأزمات المنطقة".

البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض

وأضاف: "الطريق الوحيد للسلام المستدام في منطقتنا هو عبر حل الدولتين.. يجب الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها.. الاعتداءات الإسرائيلية ما تزال مستمرة وهناك أيضا تصعيد في الضفة الغربية إضافة إلى ما نشهده من اتساع للحرب في لبنان.. مؤكدا أن هناك التزام عربي وإسلامي بدعم السلطة الفلسطينية".

وتابع: "نعمل على أن يكون هناك إحقاق للحق وتطبيق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشكل فعال أول أثر لهذه القمة هو أن يستمع الجميع إلى العالم العربي الإسلامي يتحدث بصوت واحد بالقول إن الجميع غاضب بسبب ما يحدث في فلسطين وأن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بحاجة إلى الحماية وأن اللجنة الوزارية ستبحث كيفية دعم لبنان وما يحتاجه للخروج من أزماته وأن أنشطة إسرائيل في غزة والضفة لا تبدو دفاعا".

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