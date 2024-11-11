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إيران: ننتظر من ترامب وقف الحرب في غزة ولبنان - أخبار كلمتك

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إيران: ننتظر من ترامب وقف الحرب في غزة ولبنان - أخبار كلمتك

إيران: ننتظر من ترامب وقف الحرب في غزة ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - قال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف في القمة العربية الإسلامية، الإثنين، في الرياض إن "العالم ينتظر من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنهاء حروب إسرائيل مع حماس وحزب الله على الفور".

 

القمة المشتركة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، صرح عارف في القمة المشتركة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي: "إن الحكومة الأمريكية هي الداعم الرئيسي لتصرفات النظام (الإسرائيلي)، والعالم ينتظر وعد الحكومة الجديدة في هذا البلد بوقف الحرب ضد الناس الأبرياء في غزة ولبنان على الفور".

وجاءت التصريحات الإيرانية بضرورة إنهاء حرب إسرائيل مع حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة على الرغم من أن الطرفين مدعومان من قبلها.

 

ترامب فرض العقوبات على إيران

وخلال ولايته الأولى، أعاد ترامب فرض العقوبات على إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية والذي كبح جماح البرنامج النووي لطهران مقابل منحها امتيازات اقتصادية.

ويتوقع الخبراء أن ينتهج ترامب الذي لطالما أكد أنه سينهي الحروب في لبنان وغزة وحتى أوكرانيا، معادلة "السلام القائم على الردع" التي ستعيد دور أمريكا كقوة مسيطرة وضابطة لكل الصراعات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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