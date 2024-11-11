جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 26 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:38 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة 26 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 11 على جبهة غزة و15 على جبهة لبنان.

إصابات جراء سقوط صواريخ بالجليل

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن 6 أشخاص أصيبوا جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان على منطقة كرمئيل.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بإصابات في موقعين وأضرار في الممتلكات جراء سقوط صواريخ وشظايا في منطقة الجليل.

رشقة صاروخية من حزب الله على الجليل

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم رصد 50 صاروخا أطلقت نحو الجليل تم اعتراض بعضها وسقطت أخرى في مواقع مختلفة.

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