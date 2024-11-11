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بعد إقالة جالانت، استقالة مدير عام وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

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بعد إقالة جالانت، استقالة مدير عام وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

بعد إقالة جالانت، استقالة مدير عام وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الإثنين، باستقالة مدير عام وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية، اللواء إيال زامير.

 

استقالة مدير عام وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية

 

وأكدت الصحيفة استمرار الاضطرابات في وزارة  جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إقالة جالانت.


وأضافت أن مدير عام وزارة جيش الاحتلال اللواء إيال زامير أبلغ الوزير بقراره الذي فاجأ الكثيرين في المؤسسة الأمنية.

 العثور على بديل لوزير جيش الاحتلال 


وتابعت: "طلب الوزير الجديد من المدير العام المستقيل البقاء في منصبه حتى يتم العثور على بديل له".


ووفق الصحيفة، فقد أعرب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تقديره لعمل زامير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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