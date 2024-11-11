بعد إقالة جالانت، استقالة مدير عام وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الإثنين، باستقالة مدير عام وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية، اللواء إيال زامير.

استقالة مدير عام وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية

وأكدت الصحيفة استمرار الاضطرابات في وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إقالة جالانت.



وأضافت أن مدير عام وزارة جيش الاحتلال اللواء إيال زامير أبلغ الوزير بقراره الذي فاجأ الكثيرين في المؤسسة الأمنية.

العثور على بديل لوزير جيش الاحتلال



وتابعت: "طلب الوزير الجديد من المدير العام المستقيل البقاء في منصبه حتى يتم العثور على بديل له".



ووفق الصحيفة، فقد أعرب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تقديره لعمل زامير.

السيسي: ملتزمون بتقديم العون للأشقاء فى لبنان لوقف العدوان والتدمير وإطلاق النار السيسي أمام القمة العربية الإسلامية: متمسكون بالسلام كخيار استراتيجي ووحيد لمنطقتنا.. نرفض تهجير الفلسطينيين.. ندين حملة القتل الممنهج التى تمارس بحق المدنيين فى غزة.. تقديم العون للأشقاء فى لبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.