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الأمم المتحدة: الفيضانات أثرت على 1.4 مليون شخص جنوب السودان - أخبار كلمتك

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الأمم المتحدة: الفيضانات أثرت على 1.4 مليون شخص جنوب السودان - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: الفيضانات أثرت على 1.4 مليون شخص جنوب السودان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 11:12 صباحاً - تأثر حوالى 1.4 مليون شخص جراء الفيضانات في جنوب السودان فيما نزح أكثر من 379 ألف شخص، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة.

وأفاد مكتب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، بأن 1.4 مليون شخص تأثروا بالفيضانات في 43 مقاطعة وفي منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

وأضاف، في بيان صدر في وقت متأخر الجمعة، بأن "أكثر من 397 ألف شخص نزحوا في 22 مقاطعة وأبيي".

وأفادت هيئات إغاثية بأن الدولة الأحدث عهدا في العالم والمعرّضة بشدّة إلى مخاطر التغيّر المناخي، تشهد أسوأ فيضانات منذ عقود، خصوصًا في المناطق الشمالية.

وحذّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، في بيانه، من تفشي الملاريا في المناطق التي شهدت فيضانات، الأمر الذي قد "ينهك النظام الصحي ويفاقم الوضع ويؤثر على المناطق التي ضربتها الفيضانات".

وكان جنوب السودان شهد في مايو الماضي فيضانات كبيرة نجمت عن هطول الأمطار الغزيرة وفيضان نهر النيل.

 وأثرت الفيضانات في ذلك الوقت على أكثر من 700 ألف شخص، وتسببت في أضرار جسيمة للمنازل والماشية والمحاصيل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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