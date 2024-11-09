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حزب الله يقصف مدينة صفد برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

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حزب الله يقصف مدينة صفد برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

حزب الله يقصف مدينة صفد برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 11:45 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت،  قصف مدينة صفد برشقة صاروخية.

كما أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت قصف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية.

صافرات الإنذار دوت في أكثر من 50 مدينة بإسرائيل 

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 50 مدينة وبلدة وموقعا من شمال إسرائيل حتى وسطها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس مقتل ضابط متأثرًا بجروح أصيب بها خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان.

مقتل ضابط خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان

وقال جيش الاحتلال في بيان: إن الرائد في قوات الاحتياط جي شبتاي (39 عاما) من الكتيبة 8207، توفي بعد جروح بليغة أصيب بها في المعارك بجنوب لبنان بتاريخ 26 أكتوبر الماضي.

حزب الله يقصف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية برشقة صاروخية

إعلام إسرائيلي: حزب الله يحافظ على قدراته الصاروخية

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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