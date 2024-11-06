بعد حصوله على 277 صوتًا بالمجمع الانتخابي، ترامب يلقي كلمة أمام أنصاره في فلوريدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:24 صباحاً - الانتخابات الأمريكية 2024، ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب سيلقي كلمة أمام أنصاره في مقر حملته بفلوريدا.

ترامب يحسم الانتخابات الأمريكية

وأعلنت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية، بعد أن توقعت فوكس نيوز حصوله على ولاية بنسلفانيا الحاسمة، التي تزن 19 صوتًا في المجمع الانتخابي.

ومع هذا الفوز المتوقع في بنسلفانيا، يصل ترامب إلى 267 صوتًا من أصل 270 اللازمة للفوز، ليبقى على بُعد 3 أصوات فقط من تأكيد انتصاره رسميًّا.

بنسلفانيا تقضي على آمال هاريس

وتشير التوقعات إلى أن ترامب سيحقق انتصارًا كاسحًا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، متجاوزًا عتبة النصر بفارق كبير.

وتعتبر بنسلفانيا من أهم الولايات المتأرجحة في الانتخابات الأمريكية، حيث كانت نقطة تحول رئيسية لصالح ترامب في انتخابات 2016، قبل أن تعود لصالح الديمقراطيين في 2020 بفوز الرئيس الحالي جو بايدن.

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