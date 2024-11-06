ضبط رجل في مبنى الكابيتول بحوزته زجاجتا بنزين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:50 صباحاً - الانتخابات الأمريكية 2024، ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلًا عن مصادرها أنه تم ضبط زجاجتين من البنزين مع رجل في مقر الكابيتول.

وأضافت القناة: "تواجد الرجل في مركز الكابيتول بعد ظهر الثلاثاء يحمل زجاجتين من المواد القابلة للاشتعال وكمية من الأوراق في حقيبته قال إنه ينوي تسليمها إلى الكونجرس".

ووفق الشرطة، لا يوجد دليل على أن الحادث مرتبط بالانتخابات.

وفي وقت سابق، قالت شرطة الكابيتول إنها اعتقلت رجلًا تفوح منه رائحة الوقود ويحمل مسدسًا في مقر الكابيتول.

ويأتي الحادث بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى حاليًّا وسط توتر كبير في الشارع الأمريكي، ويمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن خيار الأمريكيين بين مرشحي انتخابات الرئاسة دونالد ترامب وكامالا هاريس هو الأسوأ بين الخيارات الرئاسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

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