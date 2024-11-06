ترامب: تزوير كبير حدث في أصوات الناخبين بولاية بنسلفانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:45 صباحاً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أكد المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب أن لديه معلومات عن "تزوير كبير" في الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، التي تعد إحدى الولايات المتأرجحة.

وفي منشور على شبكته الاجتماعية "TRUTH Social"، قال ترامب: "هناك حديث عن عمليات تزوير كبيرة في في فيلادلفيا (أكبر مدينة في ولاية بنسلفانيا)، وكالات إنفاذ القانون تتحرك بالفعل".

وفي وقت سابق، دعا ترامب في رسالة فيديو كافة أنصار الحزب الجمهوري إلى مواصلة التصويت والوقوف في الطوابير وعدم مغادرة مراكز الاقتراع.

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه سيعترف بنتيجة الانتخابات الرئاسية في حال خسارته.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي ردًّا على سؤال ذي صلة: "إذا كانت الانتخابات نزيهة سأعترف بالهزيمة".

وتابع ترامب: "سأتحدث لإعلان النصر إذا فزت الليلة في العاشرة أو الحادية عشرة".

وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية حاليًّا وسط توتر كبير في الشارع الأمريكي، ويمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

داعم لليهود، من هو رجل أمريكا الأول حال فوز كامالا هاريس في الانتخابات؟ نائب كامالا هاريس: بنسلفانيا تحسم سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.