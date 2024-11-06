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ترامب: تزوير كبير حدث في أصوات الناخبين بولاية بنسلفانيا - أخبار كلمتك

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ترامب: تزوير كبير حدث في أصوات الناخبين بولاية بنسلفانيا - أخبار كلمتك

ترامب: تزوير كبير حدث في أصوات الناخبين بولاية بنسلفانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:45 صباحاً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أكد المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب أن لديه معلومات عن "تزوير كبير" في الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، التي تعد إحدى الولايات المتأرجحة.

وفي منشور على شبكته الاجتماعية "TRUTH Social"، قال ترامب: "هناك حديث عن عمليات تزوير كبيرة في في فيلادلفيا (أكبر مدينة في ولاية بنسلفانيا)، وكالات إنفاذ القانون تتحرك بالفعل".

وفي وقت سابق، دعا ترامب في رسالة فيديو كافة أنصار الحزب الجمهوري إلى مواصلة التصويت والوقوف في الطوابير وعدم مغادرة مراكز الاقتراع.

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه سيعترف بنتيجة الانتخابات الرئاسية في حال خسارته.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي ردًّا على سؤال ذي صلة: "إذا كانت الانتخابات نزيهة سأعترف بالهزيمة".

وتابع ترامب: "سأتحدث لإعلان النصر إذا فزت الليلة في العاشرة أو الحادية عشرة".

وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية حاليًّا وسط توتر كبير في الشارع الأمريكي، ويمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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