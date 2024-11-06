إيلون ماسك يتهم جوجل بالانحياز لصالح هاريس ضد ترامب (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:01 صباحاً - حذر الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، فى منشور على منصة إكس المملوكة له، من انحياز شركة جوجل لصالح المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

اتهام شركة جوجل بحجب البحث عن ترامب

واتُّهمت شركة جوجل بالتدخل في الانتخابات لإظهارها للناخبين الأماكن التي يمكنهم التصويت فيها لصالح كامالا هاريس وحجب نتيجة البحث عن أماكن التصويت لصالح دونالد ترامب.

البحث عن هاريس، كلمتك

عندما كتب ناخب على هاتفه فى موقع جوجل: "أين يمكنني التصويت لكامالا هاريس؟"، استجابت جوجل بخريطة تُظهر أقرب مركز اقتراع، ولكن عند البحث عن "أين يمكنني التصويت لدونالد ترامب؟"، لم تظهر مثل هذه الخريطة، مما دفع المستخدم إلى إدخال عنوانه الكامل.

وكتب آخرون تعليقات قالوا فيها، إنها دليل على تدخل شركات التكنولوجيا الكبرى ذات الميول اليسارية في نتيجة الانتخابات الأمريكية.

البحث عن ترامب، كلمتك

ومع ذلك، قالت جوجل إن لوحة "مكان التصويت" تظهر في بعض عمليات البحث المحددة لأن هناك مقاطعة تسمى "هاريس" في تكساس، وقالت الشركة بعد فترة وجيزة إن المشكلة قد تم إصلاحها، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ماسك يعترف بتفسير جوجل لسبب الأزمة مع ترامب

واعترف ماسك بتفسير جوجل، ورد: "شكرًا على التوضيح". ومع ذلك، كان الخطأ الواضح من جانب جوجل دليلًا كافيًا للعديد من مؤيدي ترامب على أن شركة التكنولوجيا العملاقة كانت تحاول التأثير على الانتخابات الرئاسية.

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