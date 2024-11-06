ترامب: نصرنا الليلة سيكون كبيرا وكامالا هاريس تحذره - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:01 صباحاً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024: "نصرنا الليلة سيكون كبيرًا جدًّا".



رأي ترامب في سير الانتخابات الرئاسية

وأضاف خلال تصريحات إعلامية: "يبدو حتى الاَن أن الانتخابات عادلة" مشيرًا إلى أن هناك أحاديث كثيرة بشأن حالات غش بالانتخابات في فيلادلفيا.

تحذير كامالا هاريس

من جانبها حذرت حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، من إعلان دونالد ترامب فوزه قبل إعلان النتائج.



خبير سياسي: ترامب يشكك مقدما في نتائج الانتخابات وهاريس تقترب من رئاسة أمريكا المنافسة تحتدم في فلوريدا ومشكلة في نتائج هاريس وترامب

ودعت كامالا هاريس، الناخبين، بالتصويت لصالح الحرية والفرص العادلة للجميع.



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