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ترامب قبل انطلاق الانتخابات الأمريكية: أنا الرئيس - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:16 صباحاً - زعم دونالد ترامب، أنه سوف يفوز بـ انتخابات الرئاسة الأمريكية، متعهدًا بإنهاء التضخم وتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

 

ترامب يتعد بسنوات النمو في أمريكا 

وقال ترامب، خلال كلمة له في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا: "يفصلنا يوم واحد عن أهم حدث في تاريخ الولايات المتحدة، وسوف يكون لدينا 4 سنوات من النمو مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت فشلًا وركودًا".

 

خطة تأمين غير مسبوقة لتأمين صناديق الاقتراع

في محاولة لطمأنة الناخبين، بأن أصواتهم ستكون محمية، تروج السلطات الأمريكية لخطط أمنية غير مسبوقة مصممة لمقاومة العنف وغيره من السيناريوهات المقلقة المحتملة في يوم الانتخابات غدًا، وبعده.

ويتخذ المسؤولون المحليون فى جميع أنحاء البلاد، تدابير لتحصين المواقع المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك التخطيط لوضع قناصة على سطوح المباني لحماية مقار فرز الأصوات، وأزرار إعلان الطوارئ لخدمة العاملين في الانتخابات، وكذلك طائرات بدون طيار للمراقبة تحلق في السماء.

أبرزها المناخ والهجرة، 5 رهانات أساسية في الانتخابات الأمريكية بين هاريس وترامب

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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