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عبر طرق الأبواب، حملة هاريس تحفز الناخبين في بنسلفانيا ساحة المعركة الرئيسية - أخبار كلمتك

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عبر طرق الأبواب، حملة هاريس تحفز الناخبين في بنسلفانيا ساحة المعركة الرئيسية - أخبار كلمتك

عبر طرق الأبواب، حملة هاريس تحفز الناخبين في بنسلفانيا ساحة المعركة الرئيسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:45 مساءً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يراهن مسئولو حملة المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، على ما أطلقوا عليه بشكل متكرر اللعب على الأرض في ولاية بنسلفانيا.

تحرك فريق كامالا هاريس فى ولاية بنسلفانيا 

وخلال الساعات الأخيرة قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أعرب فريق حملة هاريس عن تفاؤلهم بشأن استراتيجيتهم في ولاية بنسلفانيا ساحة المعركة الرئيسية. 

 

وقال بريندان ماك فيليبس، كبير مستشاري حملة هاريس في ولاية بنسلفانيا، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "كنا نستعد دائمًا لسباق متقارب منذ اليوم الأول، نحن نعلم أن ولاية بنسلفانيا ستكون متقاربة، لكننا نشعر بالرضا حقًا عن وضعنا قبل يوم الانتخابات".

 

وقال مسئولو حملة هاريس، إن فرقهم طرقت مئات الآلاف من الأبواب في جميع أنحاء ولاية بنسلفانيا. 

فريق هاريس يلجأ إلى طرق أبواب الناخبين فى ولاية بنسلفانيا 

وأشاد كبير مستشاري حملة المرشحة الديمقراطية، بجهود حث الناخبين على التصويت على الأرض عبر طرق أبواب البيوت فى بنسلفانيا، ووصف المناقشات على الأرض مع السكان بأنها "إيجابية للغاية". 

 

وقال ماكفيليبس، إن محطات يوم الاثنين، في جميع أنحاء بنسلفانيا مصممة لاستهداف التنوع في الولاية، خلال الدفعة الأخيرة لجهود الحملة الرامية لإقناع الناخبين الذين ما زالوا مترددين.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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