صور للأقمار الصناعية تكشف عن مخطط إسرائيلي لإنشاء منطقة عازلة جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية لقرى في جنوب لبنان عن مخطط إسرائيلي محتمل لإنشاء منطقة عازلة على الحدود الشمالية، بعد أن تحولت بعض القرى هناك إلى أنقاض.

مخطط إسرائيلي محتمل لإنشاء منطقة عازلة على الحدود الشمالية

وتظهر الصور الملتقطة لبلدات مثل رامية، وعيتا الشعب، وبليدا، وحيبيب، وسبع قرى أخرى، حجم الدمار الذي لحق بها؛ ما يعكس استراتيجية إسرائيلية مشابهة لتلك التي استخدمتها على حدودها مع قطاع غزة.

دمار واسع على الحدود

وأفادت وكالة أسوشييتد برس، بناءً على تحليل الخبراء، بأن إسرائيل قد تهدف إلى إنشاء منطقة خالية من السكان على طول الحدود، كجزء من جهودها لإبعاد مقاتلي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، لضمان منطقة خالية من الوجود المسلح في الجنوب؛ ما يسمح بعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى منازلهم في شمال إسرائيل.

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