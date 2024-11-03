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صور للأقمار الصناعية تكشف عن مخطط إسرائيلي لإنشاء منطقة عازلة جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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صور للأقمار الصناعية تكشف عن مخطط إسرائيلي لإنشاء منطقة عازلة جنوب لبنان - أخبار كلمتك

صور للأقمار الصناعية تكشف عن مخطط إسرائيلي لإنشاء منطقة عازلة جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية لقرى في جنوب لبنان عن مخطط إسرائيلي محتمل لإنشاء منطقة عازلة على الحدود الشمالية، بعد أن تحولت بعض القرى هناك إلى أنقاض.

 مخطط إسرائيلي محتمل لإنشاء منطقة عازلة على الحدود الشمالية

وتظهر الصور الملتقطة لبلدات مثل رامية، وعيتا الشعب، وبليدا، وحيبيب، وسبع قرى أخرى، حجم الدمار الذي لحق بها؛ ما يعكس استراتيجية إسرائيلية مشابهة لتلك التي استخدمتها على حدودها مع قطاع غزة.

دمار واسع على الحدود

وأفادت وكالة أسوشييتد برس، بناءً على تحليل الخبراء، بأن إسرائيل قد تهدف إلى إنشاء منطقة خالية من السكان على طول الحدود، كجزء من جهودها لإبعاد مقاتلي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، لضمان منطقة خالية من الوجود المسلح في الجنوب؛ ما يسمح بعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى منازلهم في شمال إسرائيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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