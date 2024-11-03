المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفًا حيويًّا في غور الأردن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن مقاتليها هاجموا بمسيّرات هدفًا حيويًّا في غور الأردن المحتل.

المقاومة العراقية تستهدف غور الأردن

والأسبوع الماضي أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها، عن شن هجومين على أهداف إسرائيلية في غور الأردن وشمال إسرائيل باستخدام الطيران المسير.

المقاومة العراقية تنفذ عمليات جديدة ضد إسرائيل

وقالت المقاومة العراقية في بيانها:"استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًَّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الخميس هدفًا حيويًّا في غور الأردن المحتل بواسطة الطيران المسيّر".

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب أهداف إسرائيلية في غور الأردن والجولان (فيديو) المقاومة العراقية: هاجمنا للمرة الثانية هدفا حيويا في غور الأردن

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