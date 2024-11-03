مهاجم بورتو مفاجأة برشلونة في انتقالات الشتاء - أخبار كلمتك

مهاجم بورتو مفاجأة برشلونة في انتقالات الشتاء - أخبار كلمتك

لاعب بارز في ريال مدريد يهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

لاعب بارز في ريال مدريد يهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

ميسي يشارك في المران الثاني لمنتخب الأرجنتين الثاني استعدادًا لمواجهة باراجواي - أخبار كلمتك

ميسي يشارك في المران الثاني لمنتخب الأرجنتين الثاني استعدادًا لمواجهة باراجواي - أخبار كلمتك

توقيع بروتوكول لدعم وحدة الطب الرياضي بالعريش - أخبار كلمتك

توقيع بروتوكول لدعم وحدة الطب الرياضي بالعريش - أخبار كلمتك

بعثة الزمالك تتوجه إلى لبيبا اليوم - أخبار كلمتك

بعثة الزمالك تتوجه إلى لبيبا اليوم - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

‏«عبد الغفار» يترأس مجموعة العمل المختصة بدراسة فرص ‏وتحديات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

‏«عبد الغفار» يترأس مجموعة العمل المختصة بدراسة فرص ‏وتحديات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:38 - اختاره ترامب لتولي وزارة «الكفاءة الحكومية».. معلومات عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:38 - اختاره ترامب لتولي وزارة «الكفاءة الحكومية».. معلومات عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة بولندية مشروع تصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة بولندية مشروع تصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفًا حيويًّا في غور الأردن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفًا حيويًّا في غور الأردن - أخبار كلمتك

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفًا حيويًّا في غور الأردن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن مقاتليها هاجموا بمسيّرات هدفًا حيويًّا في غور الأردن المحتل.

المقاومة العراقية تستهدف غور الأردن 

والأسبوع الماضي أعلنت  المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها، عن  شن هجومين على أهداف إسرائيلية في غور الأردن وشمال إسرائيل باستخدام الطيران المسير.

المقاومة العراقية تنفذ عمليات جديدة ضد إسرائيل 

وقالت المقاومة العراقية في بيانها:"استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًَّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الخميس هدفًا حيويًّا في غور الأردن المحتل بواسطة الطيران المسيّر".

 

txt

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب أهداف إسرائيلية في غور الأردن والجولان (فيديو)

txt

المقاومة العراقية: هاجمنا للمرة الثانية هدفا حيويا في غور الأردن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق