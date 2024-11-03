صحيفة إسرائيلية: 51 من المحتجزين في غزة أحياء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:50 صباحاً - ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير لها اليوم الأحد، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن 51 من المحتجزين في غزة ما زالوا على قيد الحياة

أهالي الأسرى الإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل

و دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وزير الدفاع يوآف غالانت ووزراء المجلس الوزاري ورؤساء الأجهزة الأمنية إلى سحب ملف صفقة التفاوض من أيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطرح مبادرة إسرائيلية شاملة لصفقة، والتصويت عليها في الحكومة.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إن السلطات في إسرائيل تدير حملة دعائية كاذبة وبشعة ضد صفقة التبادل.

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