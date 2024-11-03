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وول ستريت جورنال تكشف عن أداة ترامب للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:05 صباحاً - يغازل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جمهور الشباب الساخط الذين من الممكن أن يدفعوه للنصر إذا شاركوا في التصويت، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

 ترامب يعلق مستقبله على الفوز بأصوات الشباب

وفي حين يعلق ترامب مستقبله السياسي على الفوز بأصوات الشباب الساخطين، لكن إقناعهم بالنزول من الأريكة للإدلاء بأصواتهم ليس بالأمر السهل؛ علاوة على أن خطاب المرشح الجمهوري الذكوري قد يُخاطر بتنفير النساء.

 

 معدل تصويت الشباب في الانتخابات الرئاسية

وبحسب الصحيفة، يصوت الشباب بمعدلات أقل بكثير من العديد من المجموعات الديموجرافية الأخرى. وهم أكثر عرضة من الأجيال الأكبر سنًّا وأقرانهم من الإناث للانفصال عن السياسة، ويشعرون بخيبة أمل متزايدة في مؤسسات البلاد، وفقًا للباحثين ومحللي الانتخابات.

ورغم أن تصويت الشباب في  الانتخابات الرئاسية لعام 2020 زاد، لكنه تضاءل مقارنة بنسبة الناخبين الأكبر سنًّا الذين حضروا إلى صناديق الاقتراع.

وكان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا هم الفئة العمرية الأقل احتمالية للتصويت، مع تصويت ما يزيد قليلًا على نصف تلك المجموعة في 2020، وفقًا لاستطلاعات مكتب الإحصاء الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب، طوال حملته الرئاسية، بذل قصارى جهده لجذب الشباب، من الظهور في مؤتمر للأحذية الرياضية في فيلادلفيا وحدث بطولة القتال النهائي في نيوجيرسي، إلى الظهور في البث الصوتي لجو روغان، ووصولًا إلى الحصول على تأييد الملاكم والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي جيك بول، الذي لديه 20 مليون مشترك على موقع يوتيوب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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