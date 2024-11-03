وول ستريت جورنال تكشف عن أداة ترامب للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:05 صباحاً - يغازل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جمهور الشباب الساخط الذين من الممكن أن يدفعوه للنصر إذا شاركوا في التصويت، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ترامب يعلق مستقبله على الفوز بأصوات الشباب

وفي حين يعلق ترامب مستقبله السياسي على الفوز بأصوات الشباب الساخطين، لكن إقناعهم بالنزول من الأريكة للإدلاء بأصواتهم ليس بالأمر السهل؛ علاوة على أن خطاب المرشح الجمهوري الذكوري قد يُخاطر بتنفير النساء.

معدل تصويت الشباب في الانتخابات الرئاسية

وبحسب الصحيفة، يصوت الشباب بمعدلات أقل بكثير من العديد من المجموعات الديموجرافية الأخرى. وهم أكثر عرضة من الأجيال الأكبر سنًّا وأقرانهم من الإناث للانفصال عن السياسة، ويشعرون بخيبة أمل متزايدة في مؤسسات البلاد، وفقًا للباحثين ومحللي الانتخابات.

ورغم أن تصويت الشباب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 زاد، لكنه تضاءل مقارنة بنسبة الناخبين الأكبر سنًّا الذين حضروا إلى صناديق الاقتراع.

وكان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا هم الفئة العمرية الأقل احتمالية للتصويت، مع تصويت ما يزيد قليلًا على نصف تلك المجموعة في 2020، وفقًا لاستطلاعات مكتب الإحصاء الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب، طوال حملته الرئاسية، بذل قصارى جهده لجذب الشباب، من الظهور في مؤتمر للأحذية الرياضية في فيلادلفيا وحدث بطولة القتال النهائي في نيوجيرسي، إلى الظهور في البث الصوتي لجو روغان، ووصولًا إلى الحصول على تأييد الملاكم والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي جيك بول، الذي لديه 20 مليون مشترك على موقع يوتيوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.