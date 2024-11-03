إيران تقرر إغلاق مجالها الجوي في يوم الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:22 صباحاً - أعلنت إيران أنها ستغلق مجالها الجوي اعتبارًا من 4 نوفمبر الساعة 02:30 ليلًا حتى 6 نوفمبر الساعة 18:30، تزامنًا مع يوم الانتخابات الأمريكية.

ايران تقرر إغلاق مجالها الجوي

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الجيش الإيراني أصدر إخطارًا بإغلاق المجال الجوي خلال الفترة المذكورة، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دون تحديد سبب لهذا الإجراء.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أنّ إيران ستغلق مجالها الجوي، وفقًا لمذكرة رسمية من هيئة الطيران المدني، وسيبقى مغلقًا حتى 6 نوفمبر الساعة 18:30 حسب التوقيت المحلي.

إغلاق المجال الجوي الإيراني تزامنًا مع الانتخابات الأمريكية

ولم تشر المصادر إلى سبب إغلاق المجال الجوي الإيراني، لكن تزامن القرار مع موعد الانتخابات الأمريكية يشير إلى إجراء احترازي، وسط حديث عن استعدادات إيرانية لرد محتمل على الضربة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.

ورُصدت تحركات عسكرية داخل إيران تشير إلى الاستعدادات للرد على إسرائيل، وفق ما نقلته الإذاعة العامة الإسرائيلية.

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