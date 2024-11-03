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تزامنًا مع اقتراب الانتخابات، تعرف على راتب الرئيس الأمريكي - أخبار كلمتك

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تزامنًا مع اقتراب الانتخابات، تعرف على راتب الرئيس الأمريكي - أخبار كلمتك

تزامنًا مع اقتراب الانتخابات، تعرف على راتب الرئيس الأمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:05 صباحاً - سيحصل  الرئيس الأمريكي الجديد على مجموعة كبيرة من المزايا المالية والتسهيلات إلى جانب إقامته في البيت الأبيض.

راتب كبير للرئيس الأمريكي الجديد

ورفع الكونجرس راتب الرئيس من 200 ألف دولار إلى 400 ألف في عام 2001، إلى جانب تخصيص 50 ألف دولار أخرى سنويا كبدل نفقات إضافية.

كذلك يتلقى الرئيس الأمريكي 100 ألف دولار تحت بند ميزانية السفر، بالإضافة إلى 19 ألفا للترفيه، علما أن الراتب الرئاسي خاضع للضريبة، في حين أن المكافآت الأخرى ليست كذلك، بحسب قانون الضرائب في الولايات المتحدة.

ميزانية ديكور البيت الأبيض

ويحصل الرئيس الأمريكي الجديد، على 100 ألف دولار مخصصة لديكور وتصميم وأثاث البيت الأبيض.

 ميزانية الصيانة والمرافق الترفيهية الخاصة بالبيت الأبيض

وتبلغ تكلفة صيانة البيت الأبيض حوالي 4 ملايين دولار سنويا، إلا أن الرئيس لا يدفع هذا المبلغ، وإنما يسدد أجر الخدم وأطقم التنظيف الذين يعملون في الحفلات الخاصة التي يستضيفها المكان.

ويحتضن البيت الأبيض عددا من المرافق الترفيهية التي يمكن للرئيس الاستمتاع بخدماتها مثل صالة بولينج ومسبح للعلاج الطبيعي وملاعب تنس وكرة سلة، هذا إلى جانب صالة عرض سينمائية.

ومن بين المزايا الأخرى التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي، إمكانية الاستراحة في منتجع كامب ديفيد الريفي الواقع شمال غربي واشنطن في متنزه جبل كاتوكتين بالقرب من ثورمونت، بولاية ماريلاند.

ويستخدم الرئيس طائرة "بوينج 747-200 بي"، والتي تصل كلفتها التشغيلية، بحسب "سي إن إن"، إلى حوالي 200 ألف دولار في الساعة، بالإضافة إلى مروحية "مارين ون".

ويتمتع رؤساء الولايات المتحدة بخدمة الحماية السرية والتي تستمر حتى عقب مغادرتهم للبيت الأبيض، علما أن ميزانية الحماية والمخابرات السرية في عام 2017 كانت 1.9 مليار دولار، وفق وزارة الأمن الداخلي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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