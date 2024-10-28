أول رد من الأونروا على تشريع الكنيست بحظر عملها في فلسطين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:56 مساءً - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم، أن تصويت الكنيست ضد الوكالة سابقة.

تعليق وكالة الأونروا على تشريع الكنيست بحظر عملها

وأكد مفوض الأونروا فيليب لازاريني، إن "تصويت الكنيست ضد الوكالة سابقة خطيرة ويعارض ميثاق الأمم المتحدة والتزام إسرائيل بالقانون الدولي.

وأوضح مفوض الأونروا فيليب لازاريني، أن إنهاء خدمات الوكالة لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين.

الكنيست يصادق على تشريع يحظر عمل وكالة الأونروا

وصادق الكنيست الإسرائيلي “البرلمان” وفت سابق مساء اليوم، على تشريع يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” داخل الأراضى المحتلة.

ويمنع مشروع القانون، الذي صدق عليه البرلمان الإسرائيلي، أي مسؤول إسرائيلي من تقديم الخدمات أو التعامل مع موظفي الأونروا ويمنع الوكالة من العمل في إسرائيل.

ولطالما كانت الوكالة هدفا للانتقادات الإسرائيلية ما أدى إلى تدهور العلاقات بين الاحتلال والأمم المتحدة وسط الحرب في غزة.

وأعرب وزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة عن "قلقهم البالغ" بشأن التشريع في بيان مشترك.

الكنيست يصادق على تشريع يحظر عمل الأونروا داخل إسرائيل الأونروا: عام من الحرب أعاد غزة إلى أوائل الخمسينيات من القرن العشرين

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