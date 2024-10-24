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بعد ملاحقته نتنياهو، توريط المدعي العام للجنائية الدولية في قضية تحرش بزميل له - أخبار كلمتك

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بعد ملاحقته نتنياهو، توريط المدعي العام للجنائية الدولية في قضية تحرش بزميل له - أخبار كلمتك

بعد ملاحقته نتنياهو، توريط المدعي العام للجنائية الدولية في قضية تحرش بزميل له - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:28 مساءً - أشارت تقارير عبرية إلى ما أسمته إعلان غير عادي من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، عقب تقارير تفيد بأن المدعي العام كريم خان يخضع للتحقيق للاشتباه في قيامه بالتحرش الجنسي بزميل له. 

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اتهام المدعى العام للجنائية الدولية في قضية تحرش

ولفتت القناة 12 العبرية، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، أكدت أنه تم استلام شكوى إلى هيئة التحقيق، ضد المدعى العام كريم خان، بتهمة التحرش الجنسى بزميل له.

 

كريم خان أصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

يذكر بأن المدعي العام للمحكمة كريم خان طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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