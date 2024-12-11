اكتشفوا كل جديد حول الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بناء علي قرار الاتحاد الدولي لكورة القدم - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - يعتبر كأس العالم للأندية في جميع مراحله من أهم الاحداث التي تطرأ علي الكورة علي مستوي العالم لما لها من عائد مادي كبير يتلقاه الفرق المشاركة ومن القارات التي تهتم كثيرة بفاعليات الكورة (أمريكا الجنوبية وافريقيا) ومن القارات التي لا تعطي للكورة اهتمام هي قارة (أوروبا)، ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدوري للكورة عن الفرق المشاركة في كأس العالم لعام 2025 ويضم 32 فريق علي أن يكون كل فريق ممثل لدولته في الملعب وهما:

أنتر ميامي تشيلسي الإنجليزي ريال مدريد الإسباني مانشستر سيتي الإنجليزي بايرن ميونخ الألماني سان جيرمان الفرنسي يوفنتوس الإيطالي إنتر الإيطالي بورتو البرتغالي بنفيكا البرتغالي بوروسيا دورتموند الألماني أتلتيكو مدريد الإسباني ريد بول سالزبورج النمساوي الهلال السعودي أوراوا ريد الياباني العين الإماراتي أولسان هيونداي بالميراس البرازيلي فلامنجو البرازيلي فلومينينسي البرازيلي بوتافوجو البرازيلي ريفير بليت الأرجنتيني بوكا جونيورز الأرجنتيني الأهلي المصري الوداد المغربي الترجي التونسي ماميلودي صن داونز مونتيري المكسيكي سياتل ساوندرز الأمريكي كلوب ليون المكسيكي باتشوكا المكسيكي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي

موعد كأس العالم للأندية 2025

يتساءل عشاق الكورة عن الموعد الحدد لأول مباراة في كأس العالم للأندية وبعد اعلان الاتحاد الدولي لكورة القدم أن يكون بتاريخ بين 15 يونيو 2025حتى 13 يوليو 2025.