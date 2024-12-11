اكتشفوا كل جديد حول ارتفاع طفيف .. سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الأربعاء 11 ديسمبر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:24 صباحاً - سعر الدولار مقابل الجنية المصري، تصاعدت عمليات البحث بين المواطنين للوقوف على أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك، وذلك يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2025، وقد لوحظ ارتفاع طفيف في بعض العملات الأجنبية، أبرزها الدولار الأمريكي، الذي سجل زيادة تقارب 8 قروش، وقد كان لذلك تأثير على اقتصاد مصر وأسعار السلع والخدمات، ومن المتوقع أن يشهد سعر الريال السعودي قفزة قريبة بسبب قرب موسم الحج والعمرة لذا، نقدم لكم في السطور التالية آخر التحديثات التي جرت اليوم في جميع البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنية المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 50.47 جنيه للشراء و ،50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي وصل إلى 50.47 جنيه عند الشراء 50.50 جنيه عند البيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.40 جنيه للشراء 50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بمبلغ 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.40 جنيه للشراء 50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 50.50 جنيه للشراء 50.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 50.40 جنيه عند الشراء 50.50 جنيه عند البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي إلى 50.40 جنيه للشراء و 50.50 جنيه للبيع.

أسباب ارتفاع سعر الدولار

بعد أن قدمنا لكم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، سنستعرض الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار، والتي تتمثل فيما يلي: