اكتشفوا كل جديد حول موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 وقيمة الحد الأدنى والاقصى الجديدة وفقا لهيئة التأمينات الاجتماعية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:59 صباحاً - يترقب العديد من أصحاب المعاشات ومن ينوب عنهم موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، وذلك بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى الأيام الماضية، زيادة الحد الأدنى للمعاش مع زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، حيث جاء هدف من هذه الزيادة تعزيز الدعم المالي للمستفيدين وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

يبحث عدد كبير من المستفيدين من المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 وذلك لمعرفة الزيادة الجديدة هل ستكون من نصيبهم أم لا، فوفقا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يكون بداية من يوم 1 يناير 2025 كما يستمر حتى نهاية شهر يناير 2025.

الزيادة الجديدة للحد الأدنى للمعاش 2025

وفقا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية سوف يكون الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيها بدلا من 1300 جنيه، وذلك بزيادة قدرها 195 جنيها، وسوف يرتفع أيضا الحد الأقصى للمعاش إلى 11،600 جنيه بدلا من 10،080 جنيه، بزيادة بلغت 1،520 جنيها وذلك بداية من يناير 2025، كما أعلنت الوزارة أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2،300 جنيه بدلا من 2،000 جنيه، ويرتفع الحد الأقصى إلى 14،500 جنيه بدلا من 12،600 جنيه، والجدير بالذكر أن هذه الزيادات تأتي وفقا للألية السنوية التي نص عليها القانون لضمان تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم.

طريقة الاستعلام عن معاش يناير 2025 بالرقم القومي

يمكنكم الاستعلام عن قيمة المعاشات بالرقم القومي، باتباع الخطوات التالية: