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“الشوالى يتولى التعليق” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم في الجولة السادسة من دوري ابطال أوروبا - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:39 صباحاً - يبحث العديد من جماهير كرة القدم حول العالم عن القنوات الناقلة لمباره مانشستر سيتي ضد يوفنتوس وموعد المباراة حيث تكون ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025، ومن المتوقع أننا سوف نشاهد منافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعيان لضمان التأهل المباشر لدور الـ16، كما تعد هذه المباراة حاسمه ومهمة لكلا الفريقين والجدير بالذكر أن الفريقان يحتلان مراكز متقاربة في ترتيب البطولة، وكلاهما يطمح فى الفوز.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم

سوف تنقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025 في الشرق الأوسط، وبالتحديد سوف تنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 3، كما وفرنا لكم من خلال موقعنا تردد القناة للاستمتاع بالمباراة مجانية.

تردد قناة beIN Sports HD 3 الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم

تردد القناة عبر القمر الصناعى نايل سات

  • التردد الخاص بالقناة هو: 11013.
  • معامل التصحيح الخاص بالقناة هو: 5/6.
  • معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.
  • معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي.
  • الجودة الخاصة بالقناة هى: HD.

تردد القناة عبر القمر الصناعى عرب سات

  • التردد الخاص بالقناة هو: 11547.
  • معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: الاستقطاب: عمودي (V)
  • معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

سوف تنطلق المباراة اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2024، فى تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تكون المباراة على أرضية ملعب أليانز ستاديوم تورينو إيطاليا، ويتولى التعليق على المباراة “عصام الشوالي”.

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