اكتشفوا كل جديد حول الجمبري والبلطي اسعارهم طارت.. تعرف على اسعار السمك اليوم الإربعاء 11 ديسمبر في الأسواق المصرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:49 صباحاً - شهدت اسعار السمك اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2024 تغيرات ملحوظة وفقاً لأحدث البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني الموثوقة لسوق العبور للجملة، حيث ارتفعت الأسعار مجددًا خلال المزاد العلني الصباحي، مما أدى إلى زيادة في أسعار السمك في أسواق التجزئة المحلية، في السطور التالية سنعرض لكم أسعار السمك اليوم بعد ارتفاعها ببضعة جنيهات.

اسعار السمك اليوم

اليوم الأربعاء 11 ديسمبر، نقدم لكم أحدث أسعار السمك في سوق العبور، حيث يتم إضافة مبلغ يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة، أسعار السمك الجملة كالتالي:

البلطي 1 يتراوح بين 70 و95 جنيهًا.

البلطي 2 يتراوح بين 65 و69 جنيهًا.

البلطي الأسواني يتراوح بين 30 و70 جنيهًا.

البياض الأملس البلدي يتراوح بين 100 و150 جنيهًا.

البياض الأملس الخليجي يتراوح بين 40 و90 جنيهًا.

قراميط شيلان تتراوح بين 30 و70 جنيهًا.

المكرونة الخليجي تتراوح بين 75 و80 جنيهًا.

المكرونة السويسي تتراوح بين 70 و110 جنيهًا.

البرانيس الإسكندراني تتراوح بين 70 و110 جنيهًا.

السبيط والكاليماري والسابيا تتراوح بين 180 و300 جنيهًا.

الدنيس يتراوح بين 90 و230 جنيهًا.

البوري 1 يتراوح بين 125 و155 جنيهًا.

البوري العادي يتراوح بين 90 و110 جنيهًا.

السردين يتراوح بين 60 و90 جنيهًا.

المكاريل المجمد يتراوح بين 100 و140 جنيهًا.

الشعور يتراوح بين 100 و300 جنيه.

المزل يتراوح بين 100 و300 جنيه.

بكام سعر اليوم في سوق العبور

تراوحت أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأربعاء 11 ديسمبر، حيث بلغ سعر المرجان الممتاز من 150 إلى 270 جنيهًا. بينما سجل المرجان الوسط من 100 إلى 140 جنيهًا. أما البربون الممتاز فكان سعره ما بين 180 و300 جنيه. فيما تراوحت أسعار البربون الوسط بين 110 و170 جنيهًا.

سعر الجمبري اليوم

تفاوتت أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم الاربعاء 11 ديسمبر حسب الحجم والنوع وجاء كالتالي: