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“10 أمريكى بكام مصرى” سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2024 والبنوك التجارية - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “10 أمريكى بكام مصرى” سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2024 والبنوك التجارية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:34 صباحاً - يعد الدولار الامريكى من أكثر العملات المتداولة فى عملية الاستيراد وعملية التصدير بين مختلف البلدان، لذلك يعتبر من أكثر العملات الاجنبية التى تؤثر على الاقتصاد حول العالم، فيبحث عن سعره مقابل الجنية المصرى وبالاخص داخل الاسواق الموازية العديد من المواطنين ورجال الاعمال والتجار، حيث شهد سعر الدولار اليوم تراجعا ملحوظا فى نهاية التعاملات مقابل الجنيه المصرى داخل البنوك، ومن خلال موقعنا سوف نوفر لكم سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصرى فى السوق السوداء والبنوك التجارية.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2024

  • سعر صرف 1 دولار أمريكي 50.79 جنيه مصري.
  • سعر صرف 5 دولار أمريكي 253.95 جنيه مصري.
  • سعر صرف 10 دولار أمريكي 507.9 جنيه مصري.
  • سعر صرف 50 دولار أمريكي 2,539.5 جنيه مصري.
  • سعر صرف 100 دولار أمريكي 5,079.0 جنيه مصري.
  • سعر صرف 1,000 دولار أمريكي 50,790.0 جنيه مصري.
  • سعر صرف 10,000 دولار أمريكي 507,900.0 جنيه مصري.

سعر الدولار فى البنوك التجارية اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2024

  • سجل اليوم سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى مقابل الجنية المصرى: 50.4 جنيه للشراء. 50.5 جنيه للبيع.
  • سجل اليوم سعر الدولار فى بنك مصر مقابل الجنية المصرى: 50.4 جنيه للشراء. 50.5 جنيه للبيع.
  • سجل اليوم سعر الدولار فى بنك الإسكندرية مقابل الجنية المصرى: 50.4 جنيه للشراء. 50.5 جنيه للبيع.
  • سجل اليوم سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى مقابل الجنية المصرى: 50.4 جنيه للشراء. 50.5 جنيه للبيع.
  • سجل اليوم سعر الدولار فى بنك القاهرة مقابل الجنية المصرى: 50.4 جنيه للشراء. 50.5 جنيه للبيع.

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