اكتشفوا كل جديد حول جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية نصف العام 2025 وموعد بدء الاجازة وفقا لتصريحات قطاع المعاهد الازهرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:34 صباحاً - جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية نصف العام 2024 تم الاعلان عنه خلال الأيام الماضية بشكل رسمي، خاصة وأن الفصل الدراسي الأول قد اوشك على الانتهاء، حيث من المقرر أن تنطلق امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الاول 2025 خلال شهر يناير القادم، على أن يتم عقدها بنظام الحضور الفعلي وتأتي الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط دون تعقيد، واليكم جدول امتحانات الاعدادية الازهرية نصف العام 2025 بعدما تم اعتماده رسميا.

جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية نصف العام 2025

وكان قد تم اعتماد جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية نصف العام 2024 رسميا من قبل الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية خلال الايام الماضية، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات بداية من يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير المقبل، وتستمر حتى الثلاثاء 21 يناير، على أن يتم إجراء امتحاني القرآن الكريم وتجوديه، والمطالعة والنصوص شفهيًا للمبصرين والمكفوفين أيضا، واليكم جدول امتحانات الاعدادية الازهرية الترم الاول 2025:

يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحانا الفقه، واللغة العربية (ورقة أولى) في النحو والصرف، ويكون زمن الاجابة ساعة ونصف لكل مادة.

يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحانا العلوم، وأصول الدين (ورقة أولى) في التفسير والحديث، ويكون زمن الاجابة ساعة ونصف لكل مادة.

يوم الخميس 16 يناير 2025: امتحانا الهندسة، واللغة العربية (ورقة ثانية) في المطالعة والنصوص وفنون الكتابة، ويكون زمن الاحابة ساعة ونصف للمادة الاولى وساعتين للمادة الثانية.

يوم السبت 18 يناير 2025: امتحاني الدراسات الاجتماعية، وأصول الدين (ورقة ثانية) في التوحيد والسيرة، ويكون زمن الاجابة ساعة ونصف لكل مادة.

جدول امتحانات الاعدادية الازهرية الترم الاول 2025