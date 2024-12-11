اكتشفوا كل جديد حول في هذا الموعد.. وقف تأشيرات الزيارة السعودية للمصريين تجنبًا لأزمة الحج في العام الماضي - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:14 صباحاً - أعلن المهندس إيهاب عبد العال عضو غرفة شركات السياحة عن موعد وقف تأشيرات الزيارة السعودية للمصريين حتى لا يحدث نفس التزاحم الذي حدث خلال العام الماضي، كما أوضح أن موسم الحج السياحي لعام 1446 هـ سيأتي بمجموعة من الضوابط والأسعار الجديدة التي تهدف إلى توفير أفضل الخدمات للحجاج المصريين مع تشديد الرقابة على الشركات السياحية وضمان عدم تكرار أي تجاوزات شهدها الموسم الماضي.

وقف تأشيرات الزيارة السعودية للمصريين

أعلن إيهاب عبد العال أن السلطات السعودية قررت وقف تأشيرات الزيارة السعودية للمصريين بدءًا من شهر رمضان المقبل، والهدف من هذا القرار هو منع استخدام هذه التأشيرات لأغراض غير الغرض الأساسي منها، حيث كان البعض يحصل على تأشيرات عمرة خلال شهر رمضان ويمكث في السعودية حتى موسم الحج.

تجاوزات موسم الحج الماضي

كما أكد على أن موسم الحج الماضي شهد بعض التجاوزات حيث سافر ما يقرب من 200 ألف شخص دون الحصول على تأشيرات حج معتمدة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات حازمة وتضمنت هذه الإجراءات وقف تأشيرات الزيارة السعودية للمصريين في الموعد المعلن عنه، كما قامت بوقف تراخيص عدد من الشركات والمكاتب السياحية المتورطة في تلك المخالفات، وأضاف أن هناك تعاون وثيق بين الجانب المصري والسعودي لوضع ضوابط صارمة لتجنب تكرار مثل هذه التجاوزات.

أسعار برامج الحج السياحي

وأوضح إيهاب عبد العال أن آخر موعد لتقديم طلبات الحج السياحي سيكون يوم 20 ديسمبر الجاري، على أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين يوم 23 من الشهر نفسه، وأشار إلى أن أسعار الحج على النحو الآتي:

السياحي الجوي يبدأ من 240 ألف جنيه مصري ويصل إلى 550 ألف جنيه كحد أقصى، مع إمكانية تخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 10% وفقًا لآليات محددة.

أما بالنسبة للحج السياحي البري فقد تم تحديد رسومه عند 225 ألف جنيه مصري، وهذه الأسعار تأتي ضمن حزمة برامج متنوعة تلبي احتياجات الفئات المختلفة، مع ضمان توفير خدمات راقية للحجاج.

حملات توعوية من وزارة الأوقاف

وأشار عبد العال إلى أن وزارة الأوقاف المصرية أطلقت حملات توعوية مكثفة لتثقيف المواطنين حول أنواع الحج المختلفة وإجراءات السفر، وتشمل هذه الحملات توضيح تفاصيل الحج السياحي وحج وزارة الداخلية وحج الجمعيات الأهلية لضمان وعي المواطنين بكافة الخيارات المتاحة.

جهود مشتركة لضمان موسم حج ناجح

يعمل الجانبان المصري والسعودي على التنسيق المستمر لتفادي المشكلات السابقة وضمان موسم حج منظم وآمن، وأوضح عبد العال أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقديم تجربة حج مريحة وآمنة للمواطنين المصريين مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.