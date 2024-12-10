ماتش ريال مدريد الأن ” اتفرج ببلاش ” مباراة ريال مدريد وأتلانتا اليوم عبر تردد قناة beIN Sports HD 1 - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:46 مساءً - يستعد فريق أتالانتا لمواجهة نظيرة ريال مدريد الأسباني مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر ديسمبر لعام 2024 ، ذلك اللقاء الحماسي الذي لأ يقبل القسمة علي الأثنين ، والذي يجمع بين كل منهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدورى لبطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025 ، وتقام المباراة علي ارضية ملعب جيويس وسط حضور الكثير من الجماهير وذلك من اجل متابعة الريال.

متابعة مباراة ريال مدريد وأتلانتا اليوم

تعد مباراة ريال مدريد ضد اتالانتا اليوم هي مصيرة خاصة بالنسبة للفريق الملكي والذي تمكن في خوض هذة المواجهات وهو يرفع شعار واحد فقط الفوز لأ بديل عن ذلك ، وذلك من اجل التمسك بفرصة جديدة من اجل التأهل ، حيث يتواجد الفريق في المركز 24 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا ، وقد ابعتد عن المنافسة من بين اول 8 متأهلين في البطولة ، يأتي ذلك الأمر بعد ان جمع 6 نقاط فقط ، وقد نجح في تحقيق انتصارين في اول 5 جولات ، ثم بعد ذلك قد تلقي ثلاث هزائم للمرة الأولي في تاريخة.

تردد قناة beIN Sports HD 1 لمتابعة مباراة ريال مدريد اليوم

التردد: 11013

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة beIN Sports HD 1 علي العرب سات

التردد: 10810

معامل الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

تشكيلة ريال مدريد امام اتلانتا اليوم