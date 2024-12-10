اكتشفوا كل جديد حول فيفا يعلن .. موعد الإعلان عن البلد المستضيف لـ كأس العالم 2034 وتردد قناة MBC1 الناقلة للاستضافة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:26 مساءً - سوف تستقبل العاصمة السعودية الرياض للحدث الأول في تاريخها من خلال تقديم أكبر ملف استطاع وبرقم قياسي أن يحصل على أعلى تقييم بتاريخ تنظيم بطولات كأس العالم بعد أن أعلن فيفا أن الملف السعودي حصل على تقييم 419.8 من 500 نقطة في إنجاز تاريخي غير مسبوق، وكانت شبكة قنوات SSC أعلنت عن تغطية خاصة ومكثفة لهذا اليوم، تمتد فيه التغطية المباشرة لـ12 ساعة لتنقل للمشاهدين كافة تفاصيل الحدث المنتظر، في التقرير التالي سنعرض موعد الإعلان عن البلد المستضيف لـ كأس العالم 2034.

موعد الإعلان عن البلد المستضيف لـ كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال حسابة الرسمي علي منصة إكس، عن موعد الإعلان عن البلد المستضيف لـ كأس العالم 2034، ليكون غداً الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، وكشفت السعودية عن الملاعب المقرر احتضانها لمباريات مونديال 2034 الذي يصل عددها نحو خمسة عشراً ملعباً، منها ضمنها 11 جدد و4 أعيد تصميمها، بمدن الرياض وجدة ونيوم، علمًا بأن الملف السعودي هو الوحيد الذي تم تقديمه لاستضافة هذا الحدث الكروي.

تردد قناة MBC1 الناقلة لاستضافة كأس العالم 2034

سوف تعرض قناة ام بي سي مساء يوم الأربعاء كافة التفاصيل لحظة بلحظة عبر شاشتها ليوم الإعلان الرسمي عن البلد المستضيف لبطولة كأس العالم 2034، وجاء ترددها كالتالي:

التردد: 11470.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة MBC1 علي القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11276.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة MBC1 علي القمر الصناعي ياه سات