اكتشفوا كل جديد حول رابط حجز تذاكر خليجي 26 عبر تطبيق حياكم hayakom.pas.gov وأسعار التذاكر داخل ستاد جابر الأحمد الدولي - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:26 مساءً - ينتظر عشاق الكورة علي المستوي العربي عن انطلاق فاعليات مهرجان كأس الخليج العربي في نسخته ال26، حيث أعلنت الهيئة الرياضية المنظمة للبطولة وتعتبر دولة الكويت من الدول المستضيفة لأبرز الاحداث الكروية التي ستقام خلال الفترة بين 21 ديسمبر 2024 حتي 3 يناير 2025، ومن خلال هذا المقال غبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم طرق ورابط الحجز.

رابط حجز تذاكر خليجي 26 عبر تطبيق حياكم

يمكن للراغبين في شراء تذاكر المباريات لتنزيل برنامج حياكم للقدرة علي شراء التذاكر بكل سهولة دون الحاجه الي الذهاب للمقر الرئيسي وتجنبا للازدحام ويتم تميز التذاكر بخاصية الرموز التي تستخدم مرة واحدة فقط ولتنزيل البرنامج عليك أتباع الخطوات الاتية للحصول عليه بسهول:

الخطوة الاولي: الدخول علي الموقع الرسمي لتطبيق حياكم من هنا. الخطوة الثانية: تسجيل الدخول اذا كان لديك حساب أو انشاء حساب جديد. الخطوة الثالثة: أختار المباراة التي ترغب في حضورها مع سعر التذكرة المناسب لك. الخطوة الرابعة: تحديد طريقة الدفع المناسبة لك. الخطوة الخامسة: بعد التأكد من البيانات أرسلها واستلم التذاكر.

أسعار تذاكر المباريات علي ستاد جابر الأحمد الدولي

وقد تم عرض قائمة بأسعار تذاكر المباريات حسب كل فئة كالاتي: