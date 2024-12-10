اكتشفوا كل جديد حول لولو قلب البابا وحبيب الماما .. تردد قناة وناسة نايل سات 2025 Wanasah TV بجودة عالية وطريقة تنزيلها - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:39 مساءً - تعد قناة وناسة من افضل القنوات التي يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور بشكل مستمر ومكثف ، حيث تعد قناة وناسة واحدة من أفضل القنوات الفضائية التي تعمل علي بث العديد من البرامج المختلفة والتي تخص الأطفال ، علي الرغم من تواجد بعض القنوات والوسائل الترفيهية بالنسبة للأطفال ، الا ان هذة القناة قد تمكنت في تقديم العديد من المميزات للأطفال ، والتي من اهمها تعليم الطفل المبادئ والعادات والتقاليد الحسنه ، الي جانب توفير بعض البرامج الدينية له ، وتعمل قناة وناسة علي تذكير الطفل بشكل مستمر بالدين والعلم.

قناة وناسة 2025

تتميز قناة وناسة ببعض المميزات الغير متواجدة في القنوات الأخري ، حيث تحتوي علي اعلي نسبة مشاهدة ، ويوجد بها عنف واثارة شديدة ، كما تعد القناة من القنوات المجانية التي لا تحتاج الي رسوم شهري ، وتقوم القناة بتقديم كرتون الأطفال بدون اعلانات كما تقوم القناة بتقديم برامج للطفل تعمل فيها علي تعليمة كيفية القرأة والكتابة وكيفية التعامل مع الأخرين ، وقد تميزت قناة وناسة انها من القنوات التي تعمل علي تعليم الطفل كيفية قرأن القران الكريم وتقوم بمعرفته حول الحيوانات واصواتها وغيرها من المميزات الأخري التي جعلتها تختلف عن غيرها من القنوات المخصصة للأطفال.

تردد قناة وناسة نايل سات 2025 Wanasah TV

لكي تتمكن في استقبال تردد قناة وناسة ، يجب عليك معرفة ان القناة تتواجد عبر القمر الصناعي النايل سات وعرب سات ايضا ، وسوف نوفر لكم التردد الخاص بها علي كل الأقمار الصناعية ، وذلك لأنها من القنوات التي تحصد شعبية كبيرة بشكل مستمر.

التردد عبر النايل سات :-

التردد الجديد: 11270.

استقطاب القناة: أفقي.

رمز قناة وناسه: 27500.

بيانات تصويب الخطأ: 6/5.

التردد عبر عرب سات :-

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

تردد القناة: 11843.

تصويب الخطأ: 4/3.

الترميز الخاص بها: 27500.

كيفية تنزيل تردد قناه وناسه الجديد 2025

بعد أن تتمكن في معرفة تردد قناه وناسه ، يجب عليك معرفة بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها من أجل تنزيل تردد القناة علي جهاز الأستقبال الخاص بك وهي كالاتي :-