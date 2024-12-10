اكتشفوا كل جديد حول “ من 60 لـ 63 عامًا ” الحكومة العراقية تُفجر مفاجأة بشأن تعديل سن التقاعد في العراق 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:48 صباحاً - في هذه الأيام تزايدت معدلات البحث من قبل المواطنين في العراق عن معرفة تعديل سن التقاعد الجديد في دولة العراق، حيث تهدف هذه التعديلات الجديدة إلى زيادة فترة الخدمة الوظيفية للموظفين مع تسهيل معيشتهم وتحمل ظروف الحياة المختلفة للمتقاعدين، وطبقاََ للاقتراحات الجديدة، فيتوقع تغيير سن التقاعد الإلزامي من 60 سنة إلى 65 سنة، ومن خلال هذه المقالة سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بتعديل سن التقاعد الجديد في العراق وعن كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق.

تعديل سن التقاعد في العراق 2024

في هذا العام شهدت دولة العراق عدة مناقشات بشأن تعديل سن التقاعد للموظفين في القطاع الحكومي، وأفادت هذه المناقشات بعدة مقترحات عن رفع سن التقاعد من 60 عام إلى 65 عام، والهدف من ذلك هو الاستفادة من خبرات الموظفين لفترة كبيرة وأيضاََ المحاولة من تيسير الظروف المعيشية للمتقاعدين، وأيضاََ تم اقتراح رفع سن التقاعد المبكر من 45 عام إلى 50 عام، ولكن هذه التعديلات المقترحة لم يتم تقريرها بشكل رسمي حتى الآن، فهذه الاقتراحات يتم دراستها الآن بين الجهات المعنية، لذلك يظل سن التقاعد الحالي هو 60 عام كما هو.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

وبعد أن وضحنا حقيقة تعديل سن التقاعد في العراق 2024، سنوضح الآن كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بكل سهولة في العراق: