اسرة يمنية تدعو للكشف عن مصير ولدها المعتقل في سوريا - أخبار كلمتك

اسرة يمنية تدعو للكشف عن مصير ولدها المعتقل في سوريا - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. وصول نجوم غير يمنية الى هذا المكان بعدن الآن - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. وصول نجوم غير يمنية الى هذا المكان بعدن الآن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ضحك وتشويق».. عمرو سلامة يروج لـ مسلسل «برستيج» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ضحك وتشويق».. عمرو سلامة يروج لـ مسلسل «برستيج» - أخبار كلمتك

السفير الكوري يزور بيت "الهراوي" بالأزهر ضمن خطة لإحيائه - أخبار كلمتك

السفير الكوري يزور بيت "الهراوي" بالأزهر ضمن خطة لإحيائه - أخبار كلمتك

الأهلي ينتظر، موعد مباراة باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو بكأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الأهلي ينتظر، موعد مباراة باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو بكأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الغيابات تضرب صفوف آرسنال أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

الغيابات تضرب صفوف آرسنال أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراض وعقارات في نزلة السمان بالهرم - أخبار كلمتك

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراض وعقارات في نزلة السمان بالهرم - أخبار كلمتك

تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة خلال الـ 48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة خلال الـ 48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

تنفيذ 9 آلاف وحدة سكنية جديدة، مدبولي يشهد تسليم عقود الإسكان الاجتماعي في بورسعيد (صور) - أخبار كلمتك

تنفيذ 9 آلاف وحدة سكنية جديدة، مدبولي يشهد تسليم عقود الإسكان الاجتماعي في بورسعيد (صور) - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. ويعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي غدًا - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. ويعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي غدًا - أخبار كلمتك

الرئيسية غير مصنف

“ من 60 لـ 63 عامًا ” الحكومة العراقية تُفجر مفاجأة بشأن تعديل سن التقاعد في العراق 2024 - كلمتك نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اكتشفوا كل جديد حول “ من 60 لـ 63 عامًا ” الحكومة العراقية تُفجر مفاجأة بشأن تعديل سن التقاعد في العراق 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:48 صباحاً - في هذه الأيام تزايدت معدلات البحث من قبل المواطنين في العراق عن معرفة تعديل سن التقاعد الجديد في دولة العراق، حيث تهدف هذه التعديلات الجديدة إلى زيادة فترة الخدمة الوظيفية للموظفين مع تسهيل معيشتهم وتحمل ظروف الحياة المختلفة للمتقاعدين، وطبقاََ للاقتراحات الجديدة، فيتوقع تغيير سن التقاعد الإلزامي من 60 سنة إلى 65 سنة، ومن خلال هذه المقالة سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بتعديل سن التقاعد الجديد في العراق وعن كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق.

تعديل سن التقاعد في العراق 2024

في هذا العام شهدت دولة العراق عدة مناقشات بشأن تعديل سن التقاعد للموظفين في القطاع الحكومي، وأفادت هذه المناقشات بعدة مقترحات عن رفع سن التقاعد من 60 عام إلى 65 عام، والهدف من ذلك هو الاستفادة من خبرات الموظفين لفترة كبيرة وأيضاََ المحاولة من تيسير الظروف المعيشية للمتقاعدين، وأيضاََ تم اقتراح رفع سن التقاعد المبكر من 45 عام إلى 50 عام، ولكن هذه التعديلات المقترحة لم يتم تقريرها بشكل رسمي حتى الآن، فهذه الاقتراحات يتم دراستها الآن بين الجهات المعنية، لذلك يظل سن التقاعد الحالي هو 60 عام كما هو.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

وبعد أن وضحنا حقيقة تعديل سن التقاعد في العراق 2024، سنوضح الآن كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بكل سهولة في العراق:

  • قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية أو هيئة التقاعد العامة.
  • بعد ذلك حدد “خدمة الاستعلام الإلكتروني” من خلال القائمة الرئيسية.
  • ثم قم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك في المكان المخصص لها.
  • بعد الانتهاء من هذه الخطوات، قم بتحديد الشهر الذي ترغب بمعرفة تفاصيل راتبه، ثم انثر على “استعلام”.

لا تفوتوا المزيد من الأخبار الحصرية والمعلومات الشيقة عبر موقعنا.

إخترنا لك

سعر عيار 21 … سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 فى جميع محلات الصاغة المصرية - كلمتك نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق