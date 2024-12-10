اكتشفوا كل جديد حول متى اليوم العالمي للتطوع 2024؟ .. إليك التفاصيل الكاملة ومظاهر الاحتفال - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:08 صباحاً - متى اليوم العالمي للتطوع 2024، يعد اليوم العالمي يعتبر التطوع من المناسبات الهامة التي تحتفل بها العديد من الدول سنويا، حيث يسلط الضوء على أهمية الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية في تعزيز التغيير الإيجابي في المجتمع في عام 2024، سيتم الاحتفال باليوم العالمي للتطوع في التاريخ المعتاد، حيث يخصص يوم الخامس من ديسمبر لتكريم المتطوعين ودورهم الكبير في بناء المجتمعات فما هو هذا اليوم؟ ولماذا يعتبر مهما؟ في هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل اليوم العالمي للتطوع وأهدافه وأهمية هذه المبادرة في تحفيز العمل التطوعي على مستوى العالم.

متى اليوم العالمي للتطوع 2024

يحتفل باليوم العالمي للتطوع في تاريخ الـ.5 ديسمبر من كل عام يشار إلى أن اليوم العالمي الأول تم اعتماده من قِبل الأمم المتحدة في عام 1985، ولا يزال هذا الاحتفال الفريد مستمرا حتى الوقت الحاضر، سيتم الاحتفال به مرة أخرى في عام 2024 في نفس التاريخ.

اليوم العالمي للتطوع

الهدف الأساسي من الاحتفال باليوم العالمي للتطوع هو تعزيز الوعي بأهمية التطوع، وخلق ثقافة الخدمة المجانية التي تسهم في تعزيز المجتمع وتقليص الفجوة بين الأجيال ودعم التنمية المستدامة عالميا، وفقا للموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، يعتبر التطوع سلوكا إنسانيا ينبغي على الأهل زرعه في نفوس أطفالهم، وتدريبهم على القيام بأنشطة تطوعية ليختبروا السعادة والراحة النفسية.