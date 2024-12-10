اكتشفوا كل جديد حول “تصل لــ350 جنيه” شروط الحصول على معاش الطفل 2025 والفئات المستحقة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:08 صباحاً - معاش الطفل 2025، ازدادت عمليات البحث من قبل العديد من المواطنين عبر محرك “جوجل” حول الشروط والمعايير اللازمة للحصول على معاش الطفل 2025، الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر.

معاش الطفل 2024

يهدف برنامج معاش الطفل إلى مساعدة الأسر المصرية التي تواجه صعوبات مالية، حيث يساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال ويؤمن لهم الرعاية اللازمة، تعمل الوزارة من خلال هذا البرنامج على تأمين الحد الأدنى من الدعم المالي للأطفال في الأسر ذات الدخل المحدود، مما يساعد في تحسين فرصهم في التعليم والتطور السليم، معاش الطفل هو مبلغ مالي تمنحه وزارة التضامن الاجتماعي لمساندة الأسر الأكثر احتياجا، يهدف هذا الدعم إلى تقديم مساعدة مباشرة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، مع التركيز على الأيتام والأطفال من الأسر التي تعاني من فقدان المعيل.

شروط الحصول على معاش الطفل 2025

تتضمن شروط الاستحقاق لمعاش الطفل ما يلي:

أن يكون عمر الطفل أقل من 18 عاما.

أن يكون الطفل من حاملي الجنسية المصرية.

أن يكون الطفل يتيما أو لا يعرف أبويه.

ألا يكون للطفل مصدر دخل ثابت.

قيمة معاش الطفل 2025

قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوضيح القرار رقم 24 لعام 2023 الذي صدر العام الماضي، والذي ينص على صرف معاش للطفل بقيمة تصل إلى 350 جنيها للطفل، وبحد أقصى ثلاثة أطفال في الأسرة، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من شهر يناير 2023، كما تم إلغاء أي قرارات تتعارض مع هذا القرار، وأكد الموقع الرسمي للوزارة أنه يتم صرف منحة دراسية شهريا بشرط انتظام التلميذ في مراحل التعليم الأساسي وحتى التعليم المتوسط، حيث تستمر المنحة لمدة 8 شهور تبدأ من شهر أكتوبر وتنتهي في مايو من كل عام دراسي.

الفئات المستحقة لمعاش الطفل 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المؤهلة للحصول على معاش الطفل لعام 2024، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

الأطفال اليتامى أو الذين لا يعرفون هويتهم الأبوية.

أبناء المرأة التي تم طلاقها إذا تزوجت أو توفيت أو تم احتجازها.

أطفال العائلة الذين قضوا في السجن ما لا يقل عن 3 سنوات.

المستندات المطلوبة للتقديم

تشمل المستندات اللازمة للحصول على معاش الطفل 2025 ما يلي: