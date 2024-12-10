بدون تكلفة ولا تعب… اعملي أفضل كريم لبشرتك في 5 دقايق هتحسي بالفرق الكبير من أول استخدام - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:22 صباحاً - إذا كنتي تبحثين عن وسيلة طبيعية وفعالة للحصول على بشرة مشرقة وخالية من التجاعيد، فإن كريم الخيار والنشا هو الحل المثالي، يحتوي الخيار على خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، بينما يساعد النشا على شد البشرة وتفتيحها.ك، ولذلك تعلمي في هذا المقال طريقة تحضير هذا الكريم السحري بسهولة في المنزل، وتوفير الوقت والجهد اللازمين للاهتمام المبالغ في صالونات التجميل او حتي الكريمات المكلفة.

فوائد كريم الخيار والنشا للبشرة

إزالة التجاعيد: يحتوي الخيار على مضادات أكسدة تعمل على تقليل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

تفتيح البشرة: النشا غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على توحيد لون البشرة والتخلص من التصبغات.

ترطيب عميق: الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مثالي لترطيب البشرة الجافة.

تنظيف المسام: يعمل الكريم على تنظيف المسام بعمق، مما يقلل من ظهور البثور والرؤوس السوداء.

المكونات وطريقة التحضير

المكونات: 2 ملعقة كبيرة من عصير الخيار الطازج. 1 ملعقة كبيرة من النشا. نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد. 1 ملعقة صغيرة من جل الصبار (اختياري).

طريقة التحضير: قومي ببشر خيار طازج واضغطي عليه لاستخراج العصير. أضيفي النشا إلى عصير الخيار واخلطيهما جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي. أضيفي ماء الورد وجل الصبار إلى الخليط وامزجي المكونات. ضعي الخليط في وعاء محكم الغلق واحفظيه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.



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