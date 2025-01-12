احتجاج عسكري في عدن - أخبار كلمتك

أستمرارا لاحتجاجاتهم واصل المتقاعدين والمنقطعين والمبعدين والمسرحين قسراً صباح اليوم الاحد اعتصامهم المفتوح الذي تجاوز الـ 60 يوماً وهم ينفذون وقفتهم الاحتجاجية امام القصر الرئاسي بالمعاشيق

مطالبين السلطة بحقوقهم وتسوياتهم اسوة بزملائهم بموجب القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013 الذي نص على حقوقهم في التسويات



حيث نفذ المعتصمين وقفتهم مطالبين بحقوقهم وتسوياتهم ومعالجتها باسرع وقت نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها منذ بداية وقفاتهم المتكررة لاكثر من خمسة اشهر بعد ان طرقوا فيها ابواب الدولة بكل جهات الاختصاص

و نوه الدكتور احمد الحيدري احد قيادة لجنة الاعتصام ان المعتصمين سوف يصعدون باعلى درجات التصعيد حتى نيل الحقوق والتسويات بموجب مانص عليه القرار الرئاسي المشار اعلاه

