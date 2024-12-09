اكتشفوا كل جديد حول معتقلو السجن الأحمر في صيدنايا 2024 معرفة أسماء كافة المسجونين والمعتقلين بالسجن السوري - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:14 مساءً - شهدت سوريا خلال الساعات الأخيرة المصابة تطور كبير في الأحداث، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من القوائم الخاصة بأسماء المواطنين المعتقلين في البلاد في سجن صيدنايا العسكري، حيث تداول رواد التواصل الاجتماعي بعض الفيديوهات عن تمكن فرق الإنقاذ من كسر أبواب السجن وإخراج العديد من المعتقلين الآخرين، ولمزيد من التفاصيل عن رابط المعتقلين في سوريا تابعونا.

رابط المعتقلين في سوريا 2024

وقد حرصت فرق الإنقاذ ومنظمات حقوق الإنسان على توفير رابط يمكن خلال البحث عن أسماء المعتقلين، مازالت عمليات البحث جارية عن أسماء المعتقلين في سجن صيدنايا، خاصة أنه كان يحتوي على آلاف المواطنين السوريين الذين تم اعتقالهم من قبل نظام بشار الأسد، حيث يبحث جميع أقارب المفقودين في ظل هذا النظام عن أسماء ذويهم لمعرفة ما إذا كانوا مازالوا على قيد الحياة أم لا.

كشوفات المعتقلين في سوريا

الوضع الآن في سجن صيدنايا

يذكر أنه مازالت فرق الإنقاذ تعمل بالتعاون مع المواطنين السوريين وبعض منظمات حقوق الإنسان من القيام بإخراج جميع المعتقلين الذين ظلوا في سجن صيدنايا لسنوات، وتحرص منظمات حقوق الإنسان والفصائل المعارضة على نشر أسماء المعتقلين بشكل دوري حتى يستطيع الجميع الاطمئنان على ذويهم.

وضع المواطنين المعتقلين

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان السوري أن جميع الأشخاص الذين أن إخراجهم إلى الآن من سجن صيدنايا تعرضوا لمضايقات كبيرة، حيث مازال هؤلاء المواطنين يعانون من آثار الآلام النفسية والجسدية على جميع أشكالها، وقد أوضحت بعض التقارير أن أغلب من خرجوا لم يتذكروا أسمائهم الحقيقية، وذلك نتيجة لما شاهدوه من ظلم واستبعاد نظام بشار الأسد الذي دام لسنوات، حيث قام باستخدام غرف سرية مظلمة تحت الأرض في سجن صيدنايا لسجن وتعذيب جميع معارضيه.