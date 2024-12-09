اكتشفوا كل جديد حول أخر أخبار تساقط الثلوج اليوم بالجزائر وتحذيرات الديوان الوطني للأرصاد من حالة الطقس الأيام المقبلة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:49 مساءً - أعلن الديوان الوطني للأرصاد عن أن الطقس في الجزائر خلال الأيام القادمة يتسم بتقلبات خفيفة بين الأجواء الصافية والأمطار الخفيفة مع درجات حرارة معتدلة خلال النهار وبرودة ليلية، وفي العاصمة الجزائر، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة خلال النهار إلى حوالي 15-18 درجة مئوية بينما تنخفض ليلاً إلى ما بين 10 و13 درجة مئوية.

تساقط الثلوج اليوم بالجزائر

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاثنين عن توقعات بتساقط الثلوج والأمطار، مصحوبة برياح قوية في عدة ولايات ووفقاً للتنبيه الصادر عنها، ستتواصل تساقط الثلوج حتى منتصف النهار على المرتفعات الوسطى والشرقية التي يتجاوز ارتفاعها 1000 إلى 1100 متر، كما أشارت إلى استمرار هطول الأمطار حتى منتصف الليل في ولايات بومرداس، بجاية، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف، وبالنسبة للرياح القوية، فمن المتوقع أن تؤثر على ولايات جيجل، سكيكدة، وعنابة حتى الساعة السادسة مساءً.

تفاصيل الطقس اليومية

أما عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة فقد أعلنها الديوان الوطني للأرصاد لتكون كما يلي