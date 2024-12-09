اكتشفوا كل جديد حول عدد اللاجئين السوريين في تركيا 2024 أخبار تحديث البيانات randevu.goc.gov.tr الرابط الرسمي - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - بلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا 3.1 مليون شخص، وذلك في قرب نهاية عام 2024، يتيح رابط تحديث البيانات للسوريين في تركيا وهو ما تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل الحكومة في تركيا، وقد تم تحديد الخدمة المتعلقة بحجز موعد لإتمام تلك التحديثات خلال الفترة التي قامت بالإعلان عنها الحكومة وهذا ما يهدف لتحديث البيانات وفق الإجراءات الإلكترونية التي قد تم الإعلان عنها، وتتيح تلك الخدمة لكل المواطنين خدمة حجز الموعد بشكل سلس وسريع، وعن تفاصيل تحديث البيانات نذكر ما يلي من المعلومات المقبلة حول كيفية إجراء عملية تحديث للبيانات.

تحديث البيانات للسوريين في تركيا

من الممكن لكافة الأشخاص سوريين الأصل من المتواجدين والمقيمين في داخل دولة تركيا أن يحدثوا بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للقيام بتلك العملية، وأهم الخطوات التي يجب القيام بها نتعرف عليها من خلال ما يلي:

أولا لا بد من الانتقال لفتح الرابط المخصص لإجراء تحديث البيانات https://e-randevu.goc.gov.tr/RezervasyonSorgu .

إدخال كل المعلومات المطلوبة بالكامل والتحقق من صحتها.

يمكن إدخال الرقم الخاص بالحماية المدنية.

ملء النموذج الخاص بالطلب لتحديث البيانات بكل دقة.

ترفق كل المستندات بالكامل كشهادات الميلاد للأطفال المولودة في تركيا، والوثائق الأخرى المثبتة للبيانات المحدثة.

يتم النقر على الخدمة الخاصة بتحديد الموعد، واختار التوقيت الملائم من بين ما تم عرضه من المواعيد على الموقع.

يتم التأكيد على موعد الحجز النهائي للموعد.

ما أبرز شروط تحديث بيانات السوريين في تركيا؟

الشروط الواجب توفرها لتحديث البيانات