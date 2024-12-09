اكتشفوا كل جديد حول قمة التشويق ومغادرة نجمين للمسلسل .. موعد عرض الحلقة 174 من مسلسل قيامة عثمان وتردد القنوات الناقلة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - مسلسل “قيامة عثمان” يستمر في جذب اهتمام محبي الدراما التركية، حيث تزايدت التساؤلات حول أحداث الحلقة 174 المرتقبة، وكشفت الإعلانات التشويقية عن مشاهد مليئة بالإثارة، من بينها محاولة اغتيال “بالا” وإصابة “عثمان”، بالإضافة إلى تصاعد الصراع بين “عثمان” و”صوفيا”، كما تتجه الأنظار نحو “حليمة” في ظل التساؤلات حول إمكانية اكتشافها حقيقة نسبها، وفي هذا المقال سنتعرف على مواعيد عرض الحلقة وترددات القنوات الناقلة لمتابعتها.

موعد عرض الحلقة 174 من مسلسل قيامة عثمان

يعرض المسلسل أسبوعيًا على قناة atv التركية: يوم الأربعاء الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية، كما يتم العرض على قناة الفجر الجزائرية (مترجم): يوم الخميس الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

قناة الفجر الجزائرية (نايل سات):

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

قناة الفجر الجزائرية (عرب سات):

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

قناة atv التركية (عرب سات):

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

أبرز أحداث الحلقة 173 من قيامة عثمان

شهدت الحلقة 173 تطورات درامية مثيرة، حيث ظهرت “حليمة”، ابنة عثمان وبالا، التي اختطفتها “صوفيا” منذ سنوات وربتها على أنها ابنة شقيقة “بويينا”، واستغلت صوفيا “حليمة” كجزء من مخططها للانتقام من عثمان وزوجته، مما أضاف أبعادًا جديدة من التشويق للصراع.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

يضم العمل مجموعة من أبرز نجوم الدراما التركية، أبرزهم: