اكتشفوا كل جديد حول العد التنازلي للسحب على جائزة مليون دولار .. أرقام وطريقة الاشتراك بمسابقة الحلم من مختلف الدول العربية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:24 مساءً - في الآونة الأخيرة ازدادت عمليات البحث عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم، حيث يسعى الكثيرون لتحقيق أحلامهم والفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دولار، وتعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز وأشهر المسابقات في العالم العربي، مما يجعلها وجهة مميزة للباحثين عن فرص لتغيير حياتهم، وفي هذا المقال سنتعرف على طرق الاشتراك في المسابقة بسهولة سواء عبر الرسائل النصية أو باستخدام التطبيق الرسمي.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن للمشاركين الانضمام إلى المسابقة بخطوات بسيطة من خلال مجموعة من الخيارات ومنها الاشتراك عبر الرسائل النصية، ثم أرسل كلمة “حلم” أو “dream” إلى الرقم المخصص لدولتك، وانتظر رسالة تأكيد من إدارة المسابقة تفيد بتسجيلك بنجاح، كما يمكن الاشتراك عبر التطبيق الرسمي، من خلال تحميل تطبيق مسابقة الحلم على هاتفك المحمول، ثم افتح التطبيق وأنشئ حسابًا جديدًا عبر إدخال بياناتك الشخصية بدقة، بعدها أكمل التسجيل بالإجابة عن سؤال للتحقق من الهوية، وبعد الانتهاء ستتمكن من دخول السحب على الجوائز.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

خصصت المسابقة أرقامًا مختلفة لكل دولة يمكن للمشاركين من خلالها إرسال الرسائل النصية، وفيما يلي بعض الأرقام:

مصر: 95458

السعودية: 858888

المغرب: 9669

تونس: 5544

سوريا: 1555

فلسطين: 1625

العراق: 2770

مواعيد السحب في مسابقة الحلم

تقام السحوبات على جوائز المسابقة طوال العام، وفق المواعيد التالية: