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الزمالك يتراجع عن إعارة محمد عاطف - أخبار كلمتك

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الزمالك يتراجع عن إعارة محمد عاطف - أخبار كلمتك

الزمالك يتراجع عن إعارة محمد عاطف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 07:25 مساءً - تراجع مجلس إدارة نادي الزمالك،  عن قرار إعارة محمد عاطف لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال ميركاتو يناير الجاري. 

وعلمت كلمتك أنه بعد الأداء الذي قدمه محمد عاطف في مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية، نال إعجاب السويسري كريستيان جروس الذي أوصى باستمراره. 

فيما حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم على راحة من تدريبات الفريق بعد الفوز بالأمس علي انيمبا النيجيري 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم  الاثنين بعد خوض مباراة إنيمبا النيجيري أمس في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء  على ملعب النادي بشكل طبيعي استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة.

وأسدل الستار أمس الأحد على دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025.

وضمنت ثمانية فرق التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة الكونفدرالية من بينهم خمسة أندية عربية منهم فريقان من مصر وفريقان من الجزائر على رأسهم؛ نادي الزمالك حامل اللقب، إلى جانب شباب قسنطينة الجزائري ونهضة بركان المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، والمصري البورسعيدي. 

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية

1- سيمبا التنزاني (متصدر المجموعة الأولى).

2- شباب قسنطينة الجزائري (وصيف المجموعة الأولى).

3- نهضة بركان المغربي (متصدر المجموعة الثانية).

4- ستيلينبوش الجنوب إفريقي (وصيف المجموعة الثانية).

5- اتحاد العاصمة الجزائري (متصدر المجموعة الثالثة).

6- أسيك ميموزا الإيفواري (وصيف المجموعة الثالثة).

7- الزمالك (متصدر المجموعة الرابعة).

8- المصري البورسعيدي (وصيف المجموعة الرابعة)

 


ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية
 

1- الزمالك: 11 نقاط.

2- المصري:  9 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري: 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي: 4 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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