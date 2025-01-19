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الاتحاد الليبي يحسم صفقة كهربا حتى نهاية الموسم - أخبار كلمتك

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الاتحاد الليبي يحسم صفقة كهربا حتى نهاية الموسم - أخبار كلمتك

الاتحاد الليبي يحسم صفقة كهربا حتى نهاية الموسم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 05:40 مساءً - أقترب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الإنتقال إلي صفوف نادي الاتحاد الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

وعلمت كلمتك من مصدر داخل الأهلي أن كهربا انهي اتفاقة مع الفريق الليبي علي الانتقال لهم علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الجاري. 

وعلي جانب أخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي،  الاستعداد لمواجهة فاركو، المنتظر أن تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالمباريات القادمة في بطولة ‏الدوري.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، فيما اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية، فيما حرص يحيى عطية الله، لاعب ‏الفريق المصاب بكسر في عظام الوجه على حضور المران واطمأن الجهاز الفني واللاعبين على حالته.‏

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الاهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره فاركو في الرابعة عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة أمس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف. 

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام أورلاندو 

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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