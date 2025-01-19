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محمد صلاح يتصدر قائمة الصفقات المطلوبة في باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

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محمد صلاح يتصدر قائمة الصفقات المطلوبة في باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

محمد صلاح يتصدر قائمة الصفقات المطلوبة في باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 12:59 مساءً - جاء الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، في صدارة قائمة الصفقات المطلوبة في باريس سان جيرمان الفرنسي، بحسب تقرير صحفي.

باريس سان جيرمان يستهدف ضم محمد صلاح 

فقد ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الأحد، أن باريس سان جيرمان سيفعل كل ما في وسعه لضم محمد صلاح، الصيف المقبل.

وأضافت أن الفرعون المصري هو المهاجم الذي يريده النادي الباريسي، أكثر من أي لاعب آخر، إضافة إلى الكولومبي جون دوران، نجم أستون فيلا الإنجليزي.

الهلال السعودي ينافس سان جيرمان على صفقة صلاح 

ويستعد باريس سان جيرمان للدخول في منافسة صعبة على ضم محمد صلاح، مع ناديه الحالي ليفربول، والهلال السعودي بشكل خاص.

وينتهي تعاقد محمد صلاح نجم روما السابق (32 عاما) مع الريدز، بنهاية الموسم الجاري.

وقال صلاح أكثر من مرة، خلال الفترة الأخيرة: إن المفاوضات مع ناديه ليفربول حول التجديد، لا تسير بشكل جيد.

ويلعب محمد صلاح مهاجم بازل وتشيلسي السابق بقميص ليفربول، منذ صيف 2017، عندما انتقل إلى صفوفه من روما.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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