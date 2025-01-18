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التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ أمام فولفسبورج بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ أمام فولفسبورج بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ أمام فولفسبورج بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 04:00 مساءً - الدوري الألماني، أعلنا المديران الفنيان لفريقي بايرن ميونخ وفولفسبورج، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستقام بينهما بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الألماني.

 

تشكيل بايرن ميونيخ أمام فولفسبورج

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تشكيل فولفسبورج أمام بايرن ميونيخ 

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ويدخل فولفسبورج المباراة آملًا في تحقيق نتيجة إيجابية، حيث يسعى على الأقل للتعادل للعودة بنقطة قد تكون ذات أهمية كبيرة في ظل تقارب النقاط في جدول الترتيب.

وقبل الجولة الثامنة عشر، يتصدر بايرن ميونخ جدول البوندسليجا برصيد 42 نقطة، جمعها من 17 مباراة، حيث حقق 13 انتصارًا، وثلاثة تعادلات، وهزيمة واحدة.

ويحتل فولفسبورج المركز السابع برصيد 27 نقطة، بعد أن حقق ثماني انتصارات، و3 تعادلات، و6 هزائم، ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني بفارق أربع نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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